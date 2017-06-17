Убийца миллионов

Бен Кингсли присоединился к актерскому составу триллера «Операция “Финал”», где сыграет главную отрицательную роль – нацистского офицера Адольфа Эйхмана, сотрудник гестапо, непосредственно ответственного за массовое уничтожение евреев. Эйхман разрабатывал программу «окончательного решения еврейского вопроса», в результате которой были созданы специальные Лагеря смерти.

Сюжет ленты основан на реальных событиях и посвящен истории поимки Адольфа Эйхмана, которую в 1960 году проводили израильские спецслужбы. После Второй мировой нацист скрывался от суда в Южной Америке, но вскоре агенты израильской разведки «Моссад» выследили его, похитили и вывезли в Израиль, где он был судим, приговорён к высшей мере наказания и казнён. Образ руководителя спецгруппы «Моссада», Питера Малкина, воплотит Оскар Айзек.

Режиссерское кресло проекта досталось Крису Вайцу («Золотой компас», «Лучшая жизнь»), над сценарием работал Мэттью Ортон («Битва за Британию»). Съемочный процесс картины стартует этой осенью в Аргентине.