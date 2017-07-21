Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
После башен.
9 фильмов, по которым ударили события 11 сентября
И перо за это получай….
15 лучших кинематографических писателей
Женское царство.
12 лучших российских женщин-режиссеров
Кто из нас летит в Ленинград?
15 лучших фильмов Эльдара Рязанова
Дай миллион!
15 наиболее интересных российских проектов, которые профинансирует Минкульт
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

В ожидании Реми

21.07.2017 20:00
В ожидании Реми

Пока FOX одновременно снимают целых три фильма киновселенной Людей Икс, «Гамбит» по-прежнему стоит на месте. Накануне Yahoo поинтересовались у исполнителя главной роли в картине, Ченнинга Татума, о нынешнем состоянии проекта и причинах его задержки.

«Нам очень повезло, потому что первый вариант сценария был действительно хорош. Но затем в фильмах о Людях Икс наступил новый творческий этап, то есть произошла небольшая смена парадигмы, когда “Логан” и “Дэдпул” открыли множество дверей для супергеройских блокбастеров. Изначально мы пытались осуществить несколько вещей, на которые студия не хотела давать добро, но с выходом этих двух лент всё изменилось, и у нас появился шанс переосмыслить проект», – сообщил Татум.

Означает ли это, что «Гамбит» будет рассчитан под рейтинг R? «Думаю, это не совсем то, что нам интересно. Гамбит нравился мне еще с детства, и я бы не хотел выходить за пределы рейтинга PG-13», – добавил актер.

Последнюю версию сценария написал Рейд Каролин, уже работавший с Татумом над проектом «Супер Майк». Режиссерское кресло пока что остается пустым, но, по слухам, постановщиком «Гамбита» может стать Фрэнк ДарабонтХодячие мертвецы», «Побег из Шоушенка»).

 

 3

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Против течения: «Фантастическая четверка». Пять радикальных способов оживить «Фантастическую четверку» еще раз (Евгений Ухов, Film.ru)
11.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: «Фантастическая четверка»

В первых числах июля студия Fox объявила о своих планах относительно комикс-экранизаций на 2019-2021 годы. Новости не придали большого значения, ведь компания озвучила только даты, на которые...  →
Я просто мимо проходил…. 13 голливудских звезд, попавших в кино случайно (Евгений Ухов, Film.ru)
06.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Я просто мимо проходил…

Нас давно приучили к мысли о том, что Голливуд – это «фабрика грез», где сбываются любые мечты. Однако прежде, чем мечты начнут сбываться, на эту «фабрику» нужно...  →
Развлекся сам – расскажи друзьям. Еще 10 фильмов, рекламировавшихся необычными способами (Артем Заяц, Film.ru)
21.03.2017
Артем Заяц, Film.ru

Развлекся сам – расскажи друзьям

Маркетологи давно установили, что если реклама выглядит не как реклама, а как нечто самостоятельное, интересное, увлекательное и загадочное, то люди будут делиться ею друг с другом намного охотней  →
Щас спою!. 12 лучших импровизаций комикс-фильмов (Евгений Ухов, Film.ru)
16.03.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Щас спою!

У каждого режиссера свой подход к тому, как снимать кино: кто-то в голове держит полностью готовую картину, а своей задачей видит только правильную расстановку актеров и четкое исполнение ими всех...  →
Порно-задорно. 10 порнопародий на голливудские блокбастеры (Борис Иванов, Film.ru)
12.03.2017
Борис Иванов, Film.ru

Порно-задорно

Уход порнографии в Интернет должен был привести к полному прекращению производства порнофильмов. Кому нужна порнография с персонажами и сюжетом, если можно просто снимать гонзо-ролики и...  →
Блог: Стоит признать, что перевыпуск "Логана" в ч/б (Евгений Ухов)
17.05.2017
Евгений Ухов

Блог: Стоит признать, что перевыпуск «Логана» в ч/б

Стоит признать, что перевыпуск "Логана" в ч/б - очень крутой ход. Оригинальный фильм я бы вряд ли стал пересматривать, а тут прям захотелось.    →
Блог: Считаю, после успеха Логана DC должны выкинуть все свои наработки по сольнику Бэтмена с Аффлеком (Борис Хохлов)
06.03.2017
Борис Хохлов

Блог: Считаю, после успеха Логана DC должны выкинуть все свои наработки по сольнику Бэтмена с...

Считаю, после успеха Логана DC должны выкинуть все свои наработки по сольнику Бэтмена с Аффлеком (тем более что там сплошные проблемы), ангажировать Майкла Китона и выдать очередной фильм, в...  →
Блог: "Логан" странное ощущение оставил (Борис Хохлов)
02.03.2017
Борис Хохлов

Блог: «Логан» странное ощущение оставил

...  →
Блог: Один из самых заметных трендов в китайском киномаркетинге последнего полгода (Борис Хохлов)
16.01.2017
Борис Хохлов

Блог: Один из самых заметных трендов в китайском киномаркетинге последнего полгода

...  →
Фоторепортаж: Логан: Премьера на Берлинале
18.02.2017

Фоторепортаж: Логан: Премьера на Берлинале

На Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма «Логан» . ...  →
Фоторепортаж: Райан Рейнольдс представил в Москве фильм «Дэдпул»
26.01.2016

Фоторепортаж: Райан Рейнольдс представил в Москве фильм «Дэдпул»

В рамках мирового промо-тура фильма «Дэдпул» российскую столицу посетил голливудский актер Райан Рейнольдс. В отеле Ritz Carlton он принял участие в фотоколле и пообщался с журналистами...  →
показать еще

Новости по теме

14.07.2017
Фрэнк Дарабонт обматерил создателей «Ходячих мертвецов».
15.05.2017
В удаленных сценах «Логана» упоминаются Саблезуб и Джин Грей.
13.05.2017
Рэдклифф снимется в экшен-комедии в духе «Пипца» и «Дэдпула».
13.05.2017
Порция постеров к черно-белой версии «Логана».
11.05.2017
По «Дэдпулу» снимут мультсериал с рейтингом R.

 

Свежие рецензии


Главное

Их не догонят!
21.07
Их не догонят!
10 самых сексапильных экранных лесбиянок и бисексуалок
Раскаленные добела
18.07
Раскаленные добела
13 самых сексуальных персонажей-блондинок
Дай миллион!
17.07
Дай миллион!
15 наиболее интересных российских проектов, которые профинансирует Минкульт
Лучшее снотворное
16.07
Лучшее снотворное
8 звезд кино, уснувших на собственных фильмах
Намек понят!
16.07
Намек понят!
10 самых сексапильных сцен, в которых герои не занимаются любовью
Королевская кровь
15.07
Королевская кровь
10 исторических прообразов героев «Игры престолов»
Лапы вверх!
14.07
Лапы вверх!
10 фильмов о войнах людей с разумными животными
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 фильмов и сериалов, которые учат плохому 15 фильмов и сериалов, которые учат плохому
10 лучших советских детских фильмов о детях 10 лучших советских детских фильмов о детях
10 молодых и перспективных российских актрис, раскрывшихся за прошедший год 10 молодых и перспективных российских актрис, раскрывшихся за прошедший год
12 самых известных кинематографических «приемышей» 12 самых известных кинематографических «приемышей»
10 злодеев Disney 10 злодеев Disney
10 фильмов со звездами панк- и метал-сцены 10 фильмов со звездами панк- и метал-сцены

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть