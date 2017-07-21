В ожидании Реми

Пока FOX одновременно снимают целых три фильма киновселенной Людей Икс, «Гамбит» по-прежнему стоит на месте. Накануне Yahoo поинтересовались у исполнителя главной роли в картине, Ченнинга Татума, о нынешнем состоянии проекта и причинах его задержки.
«Нам очень повезло, потому что первый вариант сценария был действительно хорош. Но затем в фильмах о Людях Икс наступил новый творческий этап, то есть произошла небольшая смена парадигмы, когда “Логан” и “Дэдпул” открыли множество дверей для супергеройских блокбастеров. Изначально мы пытались осуществить несколько вещей, на которые студия не хотела давать добро, но с выходом этих двух лент всё изменилось, и у нас появился шанс переосмыслить проект», – сообщил Татум.
Означает ли это, что «Гамбит» будет рассчитан под рейтинг R? «Думаю, это не совсем то, что нам интересно. Гамбит нравился мне еще с детства, и я бы не хотел выходить за пределы рейтинга PG-13», – добавил актер.
Последнюю версию сценария написал Рейд Каролин, уже работавший с Татумом над проектом «Супер Майк». Режиссерское кресло пока что остается пустым, но, по слухам, постановщиком «Гамбита» может стать Фрэнк Дарабонт («Ходячие мертвецы», «Побег из Шоушенка»).
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