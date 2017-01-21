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Важный сюрприз

21.01.2017 17:00
Важный сюрприз

Первый постер и отрывок из черной комедии «Уилсон», снятой по графическому роману Дэниэла Клауза. Образы центральных героев фильма примерили на себя Вуди Харрельсон и Лора Дерн.

Уилсон – одинокий, невротичный и уморительно честный холостяк-мизантроп, который решил воссоединиться со своей бывшей женой (Дерн). Герой получает шанс снова стать счастливым, когда узнает, что у него есть несовершеннолетняя дочь (Изабелла Амара), которую он никогда раньше не видел.

Американский релиз ленты состоится 24 марта, дата же выхода «Уилсона» в России не называется.

 

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