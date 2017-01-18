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Дочь невротика

18.01.2017 17:28
Дочь невротика

Появился новый трейлер черной комедии «Уилсон», снятой по одноименному графическому роману Дэниэла Клауза. Образы главных героев фильма примерили на себя Вуди Харрельсон и Лора Дерн.

Уилсон – одинокий, невротичный и уморительно честный холостяк-мизантроп, который решил воссоединиться со своей бывшей женой (Дерн). Герой получает шанс снова стать счастливым, когда узнает, что у него есть несовершеннолетняя дочь (Изабелла Амара), которую он никогда раньше не видел.

В американском прокате лента стартует 24 марта, дата российской премьеры пока что не называется.

 

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