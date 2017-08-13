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Величие страны

13.08.2017 16:25
Величие страны

Люк Бессон уже высказывался о своем негативном отношении к супергеройскому жанру, однако теперь режиссер «Валериана и города тысячи планет» решил пройтись конкретно по фильмам о Капитане Америка, обвинив их в национальной пропаганде.

«Больше всего меня беспокоит в этих лентах то, что они всегда говорят о превосходстве и величии Америки. Разве можно представить себе хоть одну страну в мире, у которой хватит смелости назвать фильм, например, “Капитан Бразилия” или “Капитан Франция”? Вряд ли. Нам бы попросту стало стыдно. Но американцы вполне могут назвать его “Капитан Америка”, и все будут считать, что это нормально. Лично меня не интересует пропаганда, мое дело ‒ рассказывать истории», ‒ заявил Бессон.

Также постановщик вновь раскритиковал современные кинокомиксы и концепцию расширенных вселенных в частности: «10 лет назад всё было так замечательно, мы увидели первого “Человека-паука” и “Железного человека”. Теперь же их всё больше, и каждый супергерой работает с другим супергероем, но они не одна семья. В общем, я запутался».

В широкий прокат «Валериан», основанный на французском комиксе «Валериан и Лаурелин», вышел в конце июля, получив смешанные отзывы критиков и на данный момент заработав 89 миллионов долларов при бюджете в $177 миллионов.

 

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