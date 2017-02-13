Веселый вагон

Майк Колтер, Кристен Риттер и Чарли Кокс веселятся на съемках сериала «Защитники» – кроссовера четырех телепроектов по комиксам Марвел, премьера которого состоится на Netflix этим летом.
В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев из Нью-Йорка – Сорвиголовы (Кокс), Джессики Джонс (Риттер), Люка Кейджа (Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), уже получивших по отдельному шоу. Роль главной злодейки проекта исполнила Сигурни Уивер, также в касте значатся Элоди Юнг, Симон Миссик, Элден Хенсон, Эйка Дарвилл, Розарио Доусон, Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс и другие.
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