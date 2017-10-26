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Видения киллера

26.10.2017 20:10
Видения киллера

SyFy опубликовали свежий постер сериала «Хэппи!» с Кристофером Мелони в роли киллера Ника Сакса. Сюжет шоу основан на одноименной мини-серии комиксов Гранта Моррисона и Дарика Робертсона.

В центре сюжета находится Ник Сакс – бывший коррумпированный полицейский, а ныне киллер, жизнь которого состоит сплошь из выпивки, случайных убийств, бездушного секса, экземы и предательства. На хвосте у Ника сидят копы, гангстеры и чудовищный убийца детей в костюме Санты Клауса. Теперь весь мир Сакса изменится, поскольку ему нужно спасти девочку, объединившись в команду с её воображаемым другом – маленьким и крайне позитивным пегасом-единорогом по имени Хэппи.

Исполнительными продюсерами и сценаристами шоу выступят сам Грант Моррисон и Брайан Тэйлор (дилогия «Адреналин», «Призрачный гонщик 2»). Последний также снимет пилотный эпизод «Хэппи!». В касте также значатся Патрик Фишлер, Пэттон ОсвальтКарли Салливан, Бобби Мойнихэн, Лили Мирожник, Джозеф Д. Райтман и другие.

Премьера «Хэппи!» намечена на 6 декабря.

 

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