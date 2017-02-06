Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
На двенадцать оттенков серее.
Еще 12 знаменитых кинематографических Греев
Черным по белому.
12 черно-белых фильмов для тех, кто не любит черно-белые фильмы
Без поллитры не разобраться.
10 случаев, когда актеры напивались, чтобы сыграть свою роль
Калифы на час.
10 голливудских звезд одной роли
Мы с вами где-то виделись.
Еще 12 киногероев, забредших в чужие фильмы
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Властители морей

06.02.2017 08:25
Властители морей

Новый дублированный тизер-трейлер и постер фэнтези-ленты «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». В пятом фильме франшизы капитан Джек Воробей встанет за штурвал «Умирающей чайки» и столкнется с ужасающим капитаном Салазаром.

Джонни Депп возвращается на широкие экраны в роли культового антигероя – удалого капитана Джека Воробья. Вновь упустивший свою фортуну Воробей плывет на всех парусах навстречу новым неприятностям. Пираты-призраки под командованием жуткого капитана Салазара (Хавьер Бардем) ускользнули из Дьявольского Треугольника, чтобы покончить со всеми морскими пиратами, и особенно с ненавистным Джеком. Единственная надежда на спасение главного героя – легендарный Трезубец Посейдона. Но чтобы найти его, Воробью придется заключить союз с Кариной Смит (Кайя Скоделарио) – привлекательной и смышленой девушкой-астрономом – и Генри (Брентон Туэйтс), упрямым молодым моряком королевского флота. У штурвала «Умирающей чайки», жалкой старой посудины, капитан Джек ищет не только способа избавления от преследующих его несчастий, но и спасения от самого злобного и могущественного врага, с которым он когда-либо сталкивался.

В актерский состав картины также входят Кевин МакНэлли (Джошеми Гиббс), Гольшифте Фарахани (морская ведьма Шанса), Дэвид Уэнэм (Скарфилд) и Стивен Грэм (Скрам). К своим ролям вернутся Джеффри РашОрландо Блум и, по слухам, Кира Найтли. Режиссерами выступили Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг.

Премьера «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» состоится 25 мая.

 

Опрос Film.ru

?
Понравились ли вам новый трейлер и постер пятых «Пиратов Карибского моря»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 4

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Будем жечь!. 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы (Евгений Ухов, Film.ru)
06.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Будем жечь!

Не важно, сколько денег вложено в бюджет картины, или какого уровня спецэффекты приготовлены для проекта, самую большую роль в успехе фильмов продолжают играть актеры  →
Слишком богатые, чтобы экономить. 10 сиквелов, производство которых стоило бы остановить (Евгений Ухов, Film.ru)
28.01.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Слишком богатые, чтобы экономить

Большое видится на расстоянии – только спустя неделю после появления новости о приостановке работы над очередном фильме про Терминатора киносообщество задумалось о том, насколько умный ход...  →
показать еще

Новости по теме

09.01.2017
Новый кадр из «Пиратов Карибского моря 5».
06.01.2017
Обновленный синопсис «Пиратов Карибского Моря 5».
18.12.2016
Кира Найтли появится в «Пиратах Карибского моря 5»?
03.10.2016
Русский трейлер новых «Пиратов Карибского Моря».
02.10.2016
Первый постер новых «Пиратов Карибского Моря».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

11 фильмов, предсказавших изобретения и явления будущего 11 фильмов, предсказавших изобретения и явления будущего
10 самых сильных почти бессловесных сцен из кинофильмов 10 самых сильных почти бессловесных сцен из кинофильмов
12 фильмов о манипуляции снами 12 фильмов о манипуляции снами
10 самых ожидаемых фильмов мая 2016 года 10 самых ожидаемых фильмов мая 2016 года
12 киноштампов, которые смешат ученых 12 киноштампов, которые смешат ученых
20 самых длинных полнометражных мультциклов 20 самых длинных полнометражных мультциклов

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть