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Волк из ада

25.07.2017 17:15
Волк из ада

Тодд МакФарлэйн, недавно пристроивший свой киноребут «Спауна» на Blumhouse, поделился новыми подробностями о сюжете, главном герое грядущего фильма и рассказал о влиянии на него «Челюстей» и персонажа Леонардо ДиКаприо из «Волка с Уолл-Стрит».

Ранее МакФарлэйн не раз заявлял, что планирует снять свою ленту о Спауне в стиле «Челюстей», и сейчас по-прежнему придерживается этого направления: «В сценарии есть два ведущих персонажа. Один из них, конечно, Спаун, но его роль не является самой главной, а другой – полицейский Твитч, который был в комиксах, начиная с самого первого выпуска. Он станет моим аналогом шерифа Броуди из “Челюстей”. Хотя та картина и называется “Челюсти”, акула ведь в ней не слишком уж и разговорчива, верно? Она просто появляется в нужный момент, и благодаря этому кино работает. Именно шериф Броуди и другие герои произносят все реплики, преследуя фантастическую тварь, на которой держится фильм».

 

Примерный бюджет нового «Спауна» составит $10 миллионов, поэтому на участие в проекте голливудских звезд категории «А» рассчитывать не стоит. Сам МакФарлэйн отметил, что его в первую очередь интересует качественная актерская игра, но также признался, что при написании сценария ориентировался на Леонардо ДиКаприо: «Если вы смотрели “Волка с Уолл-Стрит”, то должны были заметить некую маниакальность в нем, его широкий спектр эмоций, он способен по-настоящему маневрировать между нормальностью, безумием, гневом и радостью».

Кадр из фильма «Волк с Уолл-Стрит» (2013)

Кадр из фильма «Волк с Уолл-Стрит» (2013)

Приступить к съемкам «Спауна», рассчитанного под «суровый» рейтинг R, МакФарлэйн собирается в январе 2018-го. Дата релиза перезапуска пока что не установлена.

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