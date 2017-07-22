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Дом демона

22.07.2017 11:50
Дом демона

Многострадальный ребут «Спауна» от Тодда МакФарлэйна всё-таки увидит свет: производством кинокомикса с рейтингом R займется компания Blumhouse Productions («Сплит», «Прочь», «Астрал»). Сам МакФарлйэн выступит режиссером и сценаристом проекта, а также спродюсирует фильм вместе с Джейсоном Блумом.

«Мы закончили с теорией и теперь начинаем делать кино. Blumhouse. Спаун. Жестко. Рейтинг R. Готовьтесь к этому, потому что мы приступаем к съемкам. Больше никакой болтовни, время дела», – заявил МакФарлэйн.

Лента станет дебютной режиссерской работой Тодда МакФарлэйна, который уже успел закончить первый драфт сценария, выполненный в жанре хоррор и по духу скорее напоминающий «Челюсти»: титульный персонаж почти не будет появляться на экране, оставаясь в тени, но при этом создавая жуткий эффект присутствия на протяжении всего действия картины. Возникать же Спаун будет только в самые важные моменты сюжета.

Дата релиза перезапуска «Спануа» на данный момент неизвестна.

 

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