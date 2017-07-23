Восстание машин

HBO показали на Комик-Коне трейлер горячо ожидаемого второго сезона «Мира Дикого Запада». Возвращение научно-фантастического хита на малые экраны состоится в 2018-м году.

Гигантский футуристический парк развлечений «Западный мир» предлагает своим посетителям все возможные развлечения. Помимо многочисленных аттракционов в парке, гостей развлекают роботы-андроиды, которые не могут причинить вред людям, но запрограммированы исполнять любые прихоти посетителей. Ежедневно в парк приходят сотни гостей, но однажды их отдых превращается в борьбу за выживание: андроиды выходят из-под контроля.

В каст входят Эд Харрис, Ивэн Рейчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Саймон Куортерман, Тесса Томпсон и другие. Режиссером, сценаристом и продюсером телепроекта выступает Джонатан Нолан. В продюсерах также значатся Джей Джей Абрамс, Джерри Уайнтрауб и Брайан Берк.