Война выживших

Канал AMC огласил дату выхода 8-го сезона (и юбилейного 100-го эпизода) «Ходячих мертвецов»: сериал вернется на малые экраны 22 октября. Также на Комик-Коне в Сан-Диего был представлен промо-постер грядущего сезона.

Воодушевленные итогом схватки в финале 7-го сезона Рик Граймс и его объединенная команда, состоящая из жителей сообществ «Александрия», «Королевство» и «Хиллтоп», собирают все силы для наступления против Нигана (Джеффри Дин Морган) и армии «Спасителей», которые так же планируют нанести ответный удар и вернуться для новой битвы.

Шоураннером проекта снова выступает Скотт М. Гимпл, а исполнительными продюсерами – Дэвид Алперт, Гэйл Энн Херд, Том Льюз, Грег Никотеро и Роберт Киркман.