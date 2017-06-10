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Возвращение короля

10.06.2017 08:30
Возвращение короля

В Сети оказался первый тизер-трейлер фантастического блокбастера «Чёрная Пантера» из киновселенной Марвел. К исполнению роли титульного супергероя вернулся Чедвик Боузман.

После событий фильма «Первый Мститель: Противостояние» Т’Чалла возвращается к себе на родину ‒ изолированную и технически развитую африканскую страну Ваканду, чтобы возложить на себя полномочия нового лидера. Однако вскоре Т’Чалле приходится вступить в борьбу за трон, поскольку завладеть властью над Вакандой также стремятся многочисленные фракции. Когда два противника Т’Чаллы устраивают заговор с целью уничтожить страну, Чёрная Пантера решает объединиться с агентом ЦРУ Эвереттом К. Россом и членами организации «Дора Милахе», чтобы уберечь Ваканду от втягивания в новую мировую войну.

В каст проекта вошли Уинстон Дьюк, Майкл Б. Джордан, Форест Уитакер, Дэниэл Кэлууя, Флоренс Касумба, Анджела Бассетт, Лупита Нионго, Данай Гурира, Летиша Райт, Атандва Кани, Стерлинг К. Браун, Мартин Фриман и Энди Серкис. Режиссерское кресло занимает Райан Куглер, он же приложил руку к сценарию вместе с Джо Робертом Коулом.

Российская премьера «Чёрной Пантеры» ожидается 16 февраля 2018 года.

 
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