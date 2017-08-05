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Враг вора

05.08.2017 10:00
Враг вора

Disney утвердили актера на роль главного антагониста в киноверсии «Аладдина» Гая Ричи ‒ образ Джафара примерит на себя Марван КензариБен-Гур», «Мумия»). Также к касту фильма присоединилась Назим ПедрадДиктатор», «Новенькая»), которой предстоит сыграть Мару, служанку и подругу Жасмин.

Роль титульного персонажа исполнит Мена Массуд99», «Джек Райан»), а Наоми СкоттМогучие рейнджеры») предстоит воплотить образ Жасмин. Джинна (в оригинальном мультфильме озвученного Робином Уильямсом) в фильме сыграет Уилл Смит.

Ричи снимет ленту по сценарию Джона Огэста («Чарли и шоколадная фабрика», «Крупная рыба», «Труп невесты»), который позаимствует несколько музыкальных элементов из мультфильма 1992 года. Также сообщается, что события ленты будут представлены с помощью нелинейного повествования.

Премьера «Аладдина» запланирована на 2019 год.

 

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