Disney утвердили актера на роль главного антагониста в киноверсии «Аладдина» Гая Ричи ‒ образ Джафара примерит на себя Марван Кензари («Бен-Гур», «Мумия»). Также к касту фильма присоединилась Назим Педрад («Диктатор», «Новенькая»), которой предстоит сыграть Мару, служанку и подругу Жасмин.
Роль титульного персонажа исполнит Мена Массуд («99», «Джек Райан»), а Наоми Скотт («Могучие рейнджеры») предстоит воплотить образ Жасмин. Джинна (в оригинальном мультфильме озвученного Робином Уильямсом) в фильме сыграет Уилл Смит.
Ричи снимет ленту по сценарию Джона Огэста («Чарли и шоколадная фабрика», «Крупная рыба», «Труп невесты»), который позаимствует несколько музыкальных элементов из мультфильма 1992 года. Также сообщается, что события ленты будут представлены с помощью нелинейного повествования.
Премьера «Аладдина» запланирована на 2019 год.
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