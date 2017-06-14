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Время Автобота

14.06.2017 13:30
Время Автобота

В июне следующего года на экраны выйдет спин-офф «Трансформеров», посвященный любимчику публики Бамблби, и журнал Empire поделился первыми подробностями о фильме.

Действие сюжета развернется в 80-х годах прошлого века, и спин-офф, таким образом, станет приквелом серии. В картине будет представлено минимальное количество роботов, поскольку в центре внимания будет находиться преимущественно сам Бамблби. По сравнению с другими частями франшизы, фильм направлен на более молодую аудиторию.

Над сценарием проекта работает Кристина Ходсон («Взаперти»), а постановкой займется Тревис НайтКубо: Легенда о самурае»), для которого лента станет дебютом в игровом кино. Га главную женскую роль рассматривается Хейли СтайнфелдЖелезная хватка», «Почти 17»).

Следующее появление Бамблби на широких экранах ожидается в конце июня, когда в прокат выйдет картина «Трансформеры: Последний рыцарь». Продюсерами спин-оффа выступят Майкл Бэй и Акива Голдсман, релиз запланирован на 8 июня 2018 года.

 

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