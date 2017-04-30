Выход ирландцев

Джим Шеридан («Во имя отца», «Братья») срежиссирует ленту под названием «H-Block», посвященную грандиозному побегу из ирландской тюрьмы. В каст проекта входят Киллиан Мёрфи, Джейми Дорнан и Пирс Броснан.

Сюжет основан на реальных событиях, произошедших 23 сентября 1983 года, когда 38 бойцов Ирландской республиканской армии сбежали из тюрьмы Мэйз в Северной Ирландии, принимавшей полувоенных заключенных. Впоследствии 19 сбежавших были пойманы, 6 охранников получили ранения, а один скончался от сердечного приступа. Побег из Мэйза стал самым большим в истории Великобритании, а также использовался ИРА в качестве источника пропаганды.

Мёрфи воплотит образ лидера ирландских беглецов, Дорнан сыграет жестокого заключенного, который обнаружил слабозащищенное место в тюрьме, а Броснан исполнит роль надзирателя – центрального антагониста. Первую версию сценария написали Тони Девлин и Гэвин МакКлоски, сейчас над скриптом работают сам Шеридан и Ник Шефф.

Дата релиза фильма не уточняется.