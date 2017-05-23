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Взгляд Фазмы

23.05.2017 13:30
Взгляд Фазмы

Главные герои восьмого эпизода саги «Звёздные Войны» на обложках свежего Vanity Fair. В новой главе космической киноэпопеи Рей (Дейзи Ридли) продолжит свое эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером (Марк Хэмилл). 

На экранах снова появятся Кэрри Фишер, Адам Драйвер, Донал Глисон, Энтони Дэниелс, Гвендолин Кристи и Энди Серкис, воплощающий образ Сноука. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель ТороКелли Мэри Трэн и Лора Дерн.

Российская премьера «Последних джедаев» от режиссера Райана Джонсона ожидается 14 декабря.

 

 

 

 

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