Ярость Оптимуса

Появился новый промо-ролик фантастического блокбастера Майкла Бэя «Трансформеры: Последний рыцарь». Пятая часть франшизы с участием Автоботов и Десептиконов окажется в широком прокате летом 2017 года.
В главной мужской роли снова появится Марк Уолберг, Джош Дюамель воплотит образ полковника Уильяма Леннокса, Тайрез Гибсон сыграет сержанта Роберта Эппса, Стэнли Туччи вернется к роли Джошуа Джойса, а Изабела Монер изобразит новую героиню по имени Изабела. Также в касте значится Лайам Гэрриган, воплощающий образ Короля Артура. Роли, которые исполнят Джеррод Кармайкл, Сантьяго Кабрера и Лора Хэддок, не называются. Энтони Хопкинс же, по слухам, сыграл Уинстона Черчилля. В ленте появятся и такие персонажи, как Волшебник Мерлин и Адольф Гитлер.
Кроме того, нас ждет возвращение классических Автоботов – Оптимуса Прайма, Бамблби, Дрифта, Хот Рода, Кроссхейрса и Хаунда, к которым присоединится новенький трансформер по имени Сквикс. Подтверждено появление и трех Десептиконов: Мегатрона, Баррикейда и Онслота.
Российский релиз «Трансформеров 5» запланирован на 22 июня.
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