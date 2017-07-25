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Новости кино

Юбилей агента

25.07.2017 09:00
Юбилей агента

Новая часть бондианы обзавелась датой релиза – 25-й фильм о легендарном агенте 007 попадет на широкие экраны 8 ноября 2019 года. Возвращение Дэниэла Крэйга к франшизе на данный момент официально не подтверждается.

Над сценарием фильма работают Нил Первис и Роберт Уэйд, ранее приложившие руку к «Спектру», «Скайфоллу», «Кванту милосердия» и «Казино Рояль». Продюсерами выступят Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон. Имена участников каста и режиссера MGM пока что не раскрывают, но, по слухам, Дэниэл Крэйг уже дал согласие сыграть Бонда в пятый раз.

 

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