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Новости кино

Замена Люку

04.07.2017 21:10
Замена Люку

Несколько фотографий со съемок второго сезона «Джессики Джонс», на которых героиня Кристен Риттер, пытаясь забыть Люка Кейджа, нашла утешение в объятьях нового таинственного кавалера.

Как ранее сообщала шоураннер проекта Мелисса Розенберг, все 13 эпизодов нового сезона срежиссируют женщины. Также Роезнберг поделилась своими мыслями о продолжении сериала: «Джессика была запутавшейся и потерянной еще до прихода Килгрэйва, поэтому во втором сезоне мы будем исследовать то, как она будет пытаться двигаться дальше. Еще во времена работы над “Декстером” я поняла, что персонажа можно развивать, но никогда нельзя показывать его исцеление. <…> Если Джессика каким-то образом восстановится после нанесенной ей психологической травмы, то на этом её история и закончится».

Релиз второго сезона теледрамы по комиксам Marvel состоится на Netflix в 2018 году.

 

 

 

 

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