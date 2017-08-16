Заменить отца

Вышел первый трейлер драматической ленты «Убийство священного оленя» от греческого режиссера Гиоргоса Лантимоса («Лобстер», «Клык»). Главные роли в картине сыграли Колин Фаррелл, Николь Кидман и Алисия Сильверстоун.

Сюжет фильма, вдохновленный Еврипидом, расскажет о харизматичном хирурге Стивене (Колин Фаррелл) и мальчике, пытающемся объединить мужчину с его разбитой семьей. Когда же действия мальчика становятся в большей степени зловещими, идеальная жизнь Стивена распадается на части, и ему приходится совершить необдуманную жертву.



Сильверстоун сыграет мать таинственного мальчика, а Кидман исполнит роль супруги героя Колина Фаррелла. Сценаристом выступил Эфтимис Филиппу, а производством занимались компании Element Pictures и Film4.



Релиз «Убийства священного оленя» в российском прокате намечен на 16 ноября.