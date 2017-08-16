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Новости кино

Заменить отца

16.08.2017 17:00
Заменить отца

Вышел первый трейлер драматической ленты «Убийство священного оленя» от греческого режиссера Гиоргоса ЛантимосаЛобстер», «Клык»). Главные роли в картине сыграли Колин Фаррелл, Николь Кидман и Алисия Сильверстоун.

Сюжет фильма, вдохновленный Еврипидом, расскажет о харизматичном хирурге Стивене (Колин Фаррелл) и мальчике, пытающемся объединить мужчину с его разбитой семьей. Когда же действия мальчика становятся в большей степени зловещими, идеальная жизнь Стивена распадается на части, и ему приходится совершить необдуманную жертву.

Сильверстоун сыграет мать таинственного мальчика, а Кидман исполнит роль супруги героя Колина Фаррелла. Сценаристом выступил Эфтимис Филиппу, а производством занимались компании Element Pictures и Film4.

Релиз «Убийства священного оленя» в российском прокате намечен на 16 ноября.

 
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