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Запас жизней

15.06.2017 21:30
Запас жизней

Первый трейлер и постер хоррора «Счастливого дня смерти» от режиссера Кристофера ЛэндонаПаранормальное явление: Метка Дьявола»). Сюжет посвящен девушке, которая вынуждена переживать один и тот же день снова и снова, пока не выяснит, кто пытается убить её и почему.

Каждый в универе мечтал попасть на её день рождения, но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице леденящий душу подарок – бесконечный запас жизней. И теперь у девушки появился шанс вычислить своего убийцу, ведь этот день будет повторяться снова и снова.

Роли в проекте исполнили Джессика РотЛа-Ла Ленд»), Израэль БруссарЭлитное общество»), Руби МодайнБесстыдники»), Чарльз Эйткен, Рэйчел Мэттьюз и другие. В российском прокате лента окажется 30 ноября.

 

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