Первый трейлер и постер хоррора «Счастливого дня смерти» от режиссера Кристофера Лэндона («Паранормальное явление: Метка Дьявола»). Сюжет посвящен девушке, которая вынуждена переживать один и тот же день снова и снова, пока не выяснит, кто пытается убить её и почему.

Каждый в универе мечтал попасть на её день рождения, но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице леденящий душу подарок – бесконечный запас жизней. И теперь у девушки появился шанс вычислить своего убийцу, ведь этот день будет повторяться снова и снова.

Роли в проекте исполнили Джессика Рот («Ла-Ла Ленд»), Израэль Бруссар («Элитное общество»), Руби Модайн («Бесстыдники»), Чарльз Эйткен, Рэйчел Мэттьюз и другие. В российском прокате лента окажется 30 ноября.