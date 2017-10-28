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Защита Бэтсона

28.10.2017 11:00
Защита Бэтсона

Закари ЛевайЧак», «Тор 2: Царство тьмы», «Клава, давай!») получил заглавную роль в супергеройском блокбастере «Шазам!» ‒ следующем проекте из киновселенной DC после «Аквамена».

Сюжет расскажет о тинэйджере по имени Билли Бэтсон, который может превращаться во взрослого супергероя, произнеся магическое слово «Шазам!», в оригинале являющееся акронимом шести легендарных богов и героев древнего мира и их способностей: мудрости Соломона (Solomon), силы Геракла (Hercules), стойкости Атласа (Atlas), мощи Зевса (Zeus), смелости Ахиллеса (Achilles) и скорости Меркурия (Mercury).

Режиссером кинокомикса выступит Дэвид Ф. СандбергИ гаснет свет…», «Проклятие Аннабель: Зарождение зла»). Изначально сценарий разрабатывался Дарреном Лемке («Шрэк навсегда», «Ужастики»), но позднее он переключился на сиквел «Ужастиков», уступив место Генри ГэйденуВнеземное эхо»). Одним из продюсеров ленты станет Питер Сэфрэн, ранее работавший с Сандбергом над «Проклятием Аннабель», а также над сольником «Аквамена» Джеймса Вана.

Старт съемок «Шазама» намечен февраль 2018-го, а релиз фильма состоится 5 апреля 2019 года. 

 

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