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Зажатый Логан

30.01.2017 17:16
Зажатый Логан

Грядущий блокбастер «Логан» станет уже девятым фильмом с Хью Джекманом в роли Росомахи. И хотя сейчас актер уже плотно вжился в образ легендарного мутанта, съемки в первых «Людях Икс» стали для него настоящим испытанием. О непростом вхождении в роль Логана Джекман рассказал на вручении премии Гильдии продюсеров США.

«Честно говоря, мне было очень тяжело. “Люди Икс” ‒ первый американский фильм, в котором я снимался. Я был зажат, нервничал. Да и актером я был в лучшем случае средненьким. Никто ничего мне не говорил, поэтому я считал, что отлично со всем справляюсь, но это было не так.

Он [продюсер Том Ротман] откровенно признался, что верил в меня с того самого момента, как впервые увидел мою игру, чувствовал, что я тот самый парень. Однако ежедневно смотреть на то, как я играю, ему было просто невыносимо», ‒ говорит Хью.

Супергеройская драма «Логан», после которой Джекман планирует распрощаться с образом Росомахи, стартует в российском прокате 2 марта.

 

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