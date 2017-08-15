Железный трон

Совсем скоро закончится седьмой, предпоследний, сезон «Игры престолов». Решающая битва приближается. Удастся ли Дейенерис со своими драконами добраться до железного трона? Долго ли Серсее быть королевой? Помешают ли мирному существованию Джона и Сансы? И что, в конце концов, затевает Мизинец?

28 августа, одновременно со всем миром, онлайн-сервис Амедиатека и сеть кинотеатров «КАРО» представят финал седьмого сезона «Игры престолов» в 7-ми городах России.

Каждая серия нового сезона бьет рекорды по количеству просмотров и становится поводом для бурного обсуждения в социальных сетях и СМИ. Седьмой эпизод, название которого пока неизвестно, станет не только самым продолжительным за всю историю фэнтези-драмы – 77 минут, но и как обещает режиссер Джереми Подесва, составит конкуренцию самым грандиозным и обсуждаемым «Битве бастардов» и «Ветрам зимы».

«Игра престолов» – один из тех сериалов, который интересно смотреть именно на большом экране: только в кинотеатре у зрителей есть возможность оценить невероятно масштабные батальные сцены и удивительно зрелищные спецэффекты.

Одними из первых финальную серию увидят жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Сургута и Самары. Для этого им необходимо приобрести подписку на онлайн-сервис Амедиатека, а бонусом к ней станет приглашение на показ.

Ознакомиться с подробностями акции можно по ссылке:

https://karofilm.ru/film/2517





Дата и время показа: 28 августа, 20.00



Места проведения:



Москва и Московская область:

КАРО 11 Октябрь

КАРО 8 Атриум

КАРО 4 Звездный

КАРО 8 Капитолий Вернадского

КАРО 6 Севастопольский

КАРО 4 на Шереметьевской

КАРО 8 Теплый Стан

КАРО 10 Щука

КАРО 8 Южное Бутово

КАРО 4 Иридиум

КАРО 10 Реутов

КАРО Vegas 22

КАРО SKY 17 Авиапарк

КАРО 3 Алтуфьево

КАРО 4 Подольск

Санкт-Петербург:

КАРО 11 Охта

КАРО 7 Атмосфера

КАРО 9 Варшавский экспресс

КАРО 7 на Стачек

КАРО 5 на Байконурской

КАРО 5 Невский-2

КАРО 7 Лиговъ

КАРО 9 Континент на Звездной

Екатеринбург: КАРО 10 Радуга Парк

Казань: КАРО 6 Кольцо

Калининград: КАРО 7 Калининград Плаза

Сургут: КАРО 8 Аура

Самара: КАРО 8 Московский