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Новости кино

Женщины капрала

20.04.2017 10:20
Женщины капрала

Вышел второй трейлер военной драмы «Роковое искушение» Софии Копполы – ремейка картины «Обманутый», снятой Доном Сигелом в 1971 году. Главные роли сыграли Колин ФарреллНиколь КидманКирстен Данст и Эль Фаннинг.

В центре сюжета находятся один мужчина и семь женщин. Раненый янки Джон МакБарней (Фаррелл), капрал армии северян, был спасен от смерти юной конфедераткой из южной школы-интерната. Женский коллектив ухаживает за ним и делает все для его лечения. Вскоре Джон начинает поправляться и понимает, в какое благодатное место его привела судьба. Одна за другой девушки оказываются очарованы обаятельным выздоравливающим. Постепенно атмосфера в школе накаляется — каждая мечтает завоевать расположение красавца-мужчины. Вскоре ревность, обман и обиды приходят на смену душевной близости и сердечности.

Мировая премьера «Рокового искушения» состоится в мае на 70-м Каннском кинофестивале, где лента Копполы будет бороться за Золотую пальмовую ветвь с еще одним фильмом с Колином Фарреллом и Николь Кидман в главных ролях – «Убийством священного оленя» Гиоргоса Лантимоса.

В отечественном прокате «Роковое искушение» окажется 27 июля.

 
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