Жестокие репликанты

Дени Вильнёв сообщил внезапную новость: его «Бегущий по Лезвию 2049» получит взрослый рейтинг R и станет самым дорогим фильмом с подобным возрастным ограничением. Также режиссер намекнул на выход еще нескольких сиквелов ленты Ридли Скотта и рассказал о своем отношении к компьютерной графике.

«Продюсеры находят забавным постоянно напоминать мне, что “Бегущий по Лезвию 2049” станет самым дорогостоящим независимым художественным фильмом в истории», – поделился Вильнёв с изданием Screen Daily. На решение студии повлиял финансовый успех «Дэдпула», заработавшего 783 миллиона долларов, несмотря на свой рейтинг R.

Съемки sci-fi ленты закончились в конце ноября, и, как утверждает режиссер, компьютерная графика будет задействована по минимуму: «Я могу по пальцам пересчитать количество раз, когда мы вытаскивали зеленый экран на съемочную площадку. Большая часть фильма снята на камеру, и мы с оператором Роджером Дикинсом изрядно потрудились, чтобы сделать его именно таким.

Мои актеры не расхаживали днями напролет перед зелеными экранами. Компьютерная графика отлично подходит для фона, но всё, что окружает актера, должно быть по возможности настоящим. Когда я смотрю кино с обилием графики, то просто отключаюсь».

И хотя Вильнёв только приступил к монтажу «Бегущего по Лезвию 2049», он уже подумывает над другими проектами (не так давно он сообщал о желании снять новую «Дюну»), в том числе и о последующих сиквелах культового произведения Ридли Скотта: «Я обречен и просто влюблен в научную фантастику… У меня уже есть две идеи, которые я с удовольствием развивал бы дальше. И “Бегущий по Лезвию” вполне может продолжиться… Посмотрим, как зайдет этот фильм».

Entertainment Weekly также поделились первыми официальными кадрами из грядущей ленты:



После событий первой части прошло 30 лет. Новый блэйд-раннер по имени Кей – офицер полиции Лос-Анджелеса (Райан Гослинг) – расследует давно позабытую тайну, способную погрузить в хаос то, что осталось от общества. Совершенное им открытие приводит героя к задаче отыскать Рика Декарда (Харрисон Форд), бывшего блэйд-раннера, пропавшего 30 лет назад.

Над сценарием работали Хэмптон Фэнчер и Майкл Грин. В каст также вошли Джаред Лето, Робин Райт, Ана де Армас, Дэйв Баутиста, Маккензи Дэвис, Сильвия Хукс, Ленни Джеймс, Баркхад Абди, Хиам Аббасс, Давид Дастмалчян и Карла Джури.

Релиз «Бегущего по Лезвию 2049» запланирован на 5 октября 2017 года.