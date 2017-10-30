Волна обвинений в сексуальных домогательствах захлестнула и Кевина Спейси: оскароносный актер принес извинения за неподобающее поведение по отношению к звезде «Звёздного пути: Дискавери» Энтони Рэппу, попутно совершив каминг-аут и заявив о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я глубоко уважаю и с почтением отношусь к заслугам Энтони Рэппа как актера. Его история привела меня в неописуемый ужас. Я честно не помню нашей встречи, которая состоялась больше 30 лет назад. Но если я и правда вел себя так, как он описывает, я должен искренне извиниться за это абсолютно неприемлемое поведение в пьяном виде, и я прошу прощения за те чувства, которые он описывает и которые он носил в себе все это время.

Эта история побудила меня обратиться к другим сторонам собственной жизни. Я знаю, что есть и иные истории обо мне, которые лишь подогреваются моим стремлением защитить свою приватность. Близкие знают, что у меня были отношения и с мужчинами, и с женщинами. Я любил мужчин и встречался с мужчинами на протяжении всей своей жизни, и теперь я выбираю жить как гей. Я хочу разобраться с данным вопросом честно и открыто, поэтому начать стоит с изучения моего поведения», ‒ написал Спейси у себя в твиттере.

Поводом для признаний Кевина Спейси стали выдвинутые Энтони Рэппом обвинения в домогательствах. Впервые актеры познакомились в 1986 году, когда выступали в бродвейских шоу. Как утверждает Рэпп, тогда же Спейси пригласил его к себе в квартиру на вечеринку, а в конце вечера толкнул его на кровать, лег сверху и попытался вступить в сексуальную связь. В то время Спейси было 26 лет, а Рэппу ‒ 14. На протяжении трех десятилетий Рэпп никому не рассказывал о случившемся, но инцидент с Харви Вайнштейном побудил его высказаться.