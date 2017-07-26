Зима шпионки

Warner Bros. огласили дату премьеры сиквела «Чудо-Женщины» – продолжение супергеройской ленты из вселенной DC увидит свет 13 декабря 2019 года. К исполнению заглавной роли вернется Галь Гадот.

Над сценарием «Чудо-Женщины 2» работает Джефф Джонс, возвращение Пэтти Дженкинс в режиссерское кресло на данный момент не подтверждается. По информации портала Screen Rant, действие второй части развернется в 1980-х годах. На этот раз Диана будет бороться со шпионами Советского Союза в самом конце холодной войны. Кроме того, авторы сиквела планируют каким-то образом вернуть Стива Тревора, роль которого снова сыграет Крис Пайн.