Злодей со шрамом

Хотя исполнитель роли главного злодея в предстоящем 25-м фильме бондианы еще не утвержден, уже сейчас известно, что это будет не Кристоф Вальц. Во время небольшой беседы с Talky Movies актер подтвердил, что не вернется к образу Эрнста Ставро Блофельда.

«Простите, но нет, я точно не вернусь. Печально, но такова традиция. Каждый раз должно быть новое имя. Но, тем не менее, мне бы очень хотелось снова сыграть эту роль», ‒ заявил Вальц.

Всего злодей Эрнст Ставро Блофельд появлялся в 11 частях франшизы, в том числе и в самой последней на данной момент, «Спектре». «Традиция», о которой упоминает Кристоф Вальц, сформировалась случайно и заключается в том, что в каждой из лент Блофельда играли разные актеры.

Над сценарием безымянного «Бонда 25» работают Нил Первис и Роберт Уэйд, образ агента 007 в пятый и последний раз воплотит Дэниэл Крэйг. Среди кандидатов на режиссерское кресло проекта числятся Дени Вильнёв («Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие»), Янн Деманж («'71», «Белый парень Рик») и Дэвид Маккензи («Любой ценой»).

Мировая премьера картины запланирована на 8 ноября 2019 года.