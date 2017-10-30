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Злодей со шрамом

30.10.2017 18:30
Злодей со шрамом

Хотя исполнитель роли главного злодея в предстоящем 25-м фильме бондианы еще не утвержден, уже сейчас известно, что это будет не Кристоф Вальц. Во время небольшой беседы с Talky Movies актер подтвердил, что не вернется к образу Эрнста Ставро Блофельда.

«Простите, но нет, я точно не вернусь. Печально, но такова традиция. Каждый раз должно быть новое имя. Но, тем не менее, мне бы очень хотелось снова сыграть эту роль», ‒ заявил Вальц.

Всего злодей Эрнст Ставро Блофельд появлялся в 11 частях франшизы, в том числе и в самой последней на данной момент, «Спектре». «Традиция», о которой упоминает Кристоф Вальц, сформировалась случайно и заключается в том, что в каждой из лент Блофельда играли разные актеры.

Над сценарием безымянного «Бонда 25» работают Нил Первис и Роберт Уэйд, образ агента 007 в пятый и последний раз воплотит Дэниэл Крэйг. Среди кандидатов на режиссерское кресло проекта числятся  Дени Вильнёв («Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие»), Янн Деманж'71», «Белый парень Рик») и Дэвид МаккензиЛюбой ценой»).

Мировая премьера картины запланирована на 8 ноября 2019 года.

 

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