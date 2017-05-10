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Зов природы

10.05.2017 18:00
Зов природы

Подоспел бесцензурный трейлер «Спасателей Малибу», по полной отрабатывающих свой рейтинг R. Экшен-комедия с участием Дуэйна Джонсона, Зака Эфрона, Келли Рорбах и Александры Даддарио окажется на экранах 1 июня.

Два непохожих друг на друга спасателя, Митч Бьюкеннон (Скала) и его молодой коллега Мэтт Броди (Эфрон), неожиданно сталкиваются с серьезной проблемой. Дело в том, что их пляж хотят убрать нефтяные воротилы, план которых ну совсем никому не нравится. Ввяжутся ли двое бравых парней, дело которых только охранять отдыхающих от несчастных случаев на воде, в схватку с сильными мира сего?

Режиссером фильма по мотивам популярного сериала 1990-х выступил Сет Гордон, а над сценарием работали Дэмиэн Шэннон и Марк Свифт. В актерском составе также значатся Илфенеш Хадера, Джон Басс, Приянка Чопра, Хэннибал Бёресс, Изабель Гуларт и старина Дэвид Хассельхофф. Вернется на пляжи Малибу и главная звезда оригинального сериала – Памела Андерсон.

 
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