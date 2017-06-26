Зрелый Паркер

Анонсированный еще в конце прошлого года сиквел «Человека-паука: Возвращение домой» станет первым фильмом 4-й фазы киновселенной Марвел. В недавнем интервью режиссер ленты, Джон Уоттс, намекнул, что второй фильм будет еще сильнее связан с другими проектами Марвел, чем первый.

«Хотя обычно я стараюсь думать только об одном фильме, в случае с Человеком-пауком это не совсем возможно, поскольку он является частью безумно большой вселенной, в рамках которой нам предстоит рассказать еще множество новых историй», – заявил постановщик. Ранее THR также сообщали, что в продолжении «Возвращения домой» Тони Старк уже не появится, но вместо него «присматривать» за Паркером будет другой персонаж киновселенной Марвел.

Релиз нового «Человека-паука» в российском прокате намечен на 6 июля.