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Зрелый Паркер

26.06.2017 19:15
Зрелый Паркер

Анонсированный еще в конце прошлого года сиквел «Человека-паука: Возвращение домой» станет первым фильмом 4-й фазы киновселенной Марвел. В недавнем интервью режиссер ленты, Джон Уоттс, намекнул, что второй фильм будет еще сильнее связан с другими проектами Марвел, чем первый.

«Хотя обычно я стараюсь думать только об одном фильме, в случае с Человеком-пауком это не совсем возможно, поскольку он является частью безумно большой вселенной, в рамках которой нам предстоит рассказать еще множество новых историй», – заявил постановщик. Ранее THR также сообщали, что в продолжении «Возвращения домой» Тони Старк уже не появится, но вместо него «присматривать» за Паркером будет другой персонаж киновселенной Марвел.

Релиз нового «Человека-паука» в российском прокате намечен на 6 июля.

 

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