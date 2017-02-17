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Звезданутая банда

17.02.2017 15:05
Звезданутая банда

Появился свежий промо-арт супергеройского экшена Джеймса Ганна «Стражи Галактики. Часть 2». На широких экранах Питер Квилл, Гамора, Дракс, енот Ракета и малыш Грут окажутся в начале мая.

Под музыку из «Крутого Микстейпа №2», «Стражи Галактики 2» продолжают рассказывать о приключениях странной команды, пересекающей дальние рубежи космоса. Герои будут сражаться за сохранение своей новоиспеченной семьи, попутно открыв тайны истинного происхождения Питера Квилла. Старые враги становятся новыми союзниками, и полюбившиеся персонажи из классических комиксов придут на помощь Стражам, поскольку кинематографическая вселенная Марвел продолжает расширяться.

Помимо оригинального актерского состава (Крис ПрэттВин Дизель, Зои Салдана, Дэйв Баутиста, Майкл Рукер, Брэдли КуперКарен Гиллан) и новенькой Пом Клементьефф, играющей Мантис, в каст официально записались Элизабет ДебикиКрис Салливан, Стивен Блэкхарт, Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел в роли живой планеты Эго – отца Питера Квилла.

Российская премьера «Стражей Галактики 2» ожидается 4 мая.

 

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