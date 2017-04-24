Звездная семья

Стал доступен новый ролик о создании второй части «Стражей Галактики» с закадровыми комментариями от режиссера Джеймса Ганна и участников актерского состава. На широкие экраны Звёздный Лорд, Гамора, Дракс, Ракета и Грут вернутся 4 мая.

Под музыку из «Крутого Микстейпа №2», «Стражи Галактики 2» продолжают рассказывать о приключениях странной команды, пересекающей дальние рубежи космоса. Герои будут сражаться за сохранение своей новоиспеченной семьи, попутно открыв тайны истинного происхождения Питера Квилла. Старые враги становятся новыми союзниками, и полюбившиеся персонажи из классических комиксов придут на помощь Стражам, поскольку кинематографическая вселенная Марвел продолжает расширяться.

Помимо оригинального актерского состава (Крис Прэтт, Вин Дизель, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Майкл Рукер, Брэдли Купер, Карен Гиллан) и новенькой Пом Клементьефф, играющей Мантис, в каст официально записались Элизабет Дебики, Крис Салливан, Стивен Блэкхарт, Курт Рассел в роли живой планеты Эго – отца Питера Квилла, Сильвестр Сталлоне и Майкл Розенбаум.