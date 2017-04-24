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Звездная семья

24.04.2017 16:20
Звездная семья

Стал доступен новый ролик о создании второй части «Стражей Галактики» с закадровыми комментариями от режиссера Джеймса Ганна и участников актерского состава. На широкие экраны Звёздный Лорд, Гамора, Дракс, Ракета и Грут вернутся 4 мая.

Под музыку из «Крутого Микстейпа №2», «Стражи Галактики 2» продолжают рассказывать о приключениях странной команды, пересекающей дальние рубежи космоса. Герои будут сражаться за сохранение своей новоиспеченной семьи, попутно открыв тайны истинного происхождения Питера Квилла. Старые враги становятся новыми союзниками, и полюбившиеся персонажи из классических комиксов придут на помощь Стражам, поскольку кинематографическая вселенная Марвел продолжает расширяться.

Помимо оригинального актерского состава (Крис ПрэттВин Дизель, Зои СалданаДэйв Батиста, Майкл Рукер, Брэдли КуперКарен Гиллан) и новенькой Пом Клементьефф, играющей Мантис, в каст официально записались Элизабет Дебики, Крис Салливан, Стивен Блэкхарт, Курт Рассел в роли живой планеты Эго – отца Питера Квилла, Сильвестр Сталлоне и Майкл Розенбаум.

 

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