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Звучание Роджера

02.07.2017 18:25
Звучание Роджера

Актер Бен Харди, известный по роли Архангела из фильма «Люди Икс: Апокалипсис», пополнил состав байопика «Богемская рапсодия» о группе Queen, где воплотит образ барабанщика Роджера Тэйлора.

Сюжет ленты представит хронику тех лет в истории группы, что предшествовали грандиозному выступлению Queen на благотворительном концерте «Live Aid» в июле 1985-го. Роль певца Фредди Меркьюри сыграет звезда сериала «Мистер Робот» Рами Малек. Режиссером биографической драмы выступает Брайан Сингер (франшиза «Люди Икс»), над сценарием работал Энтони МакКартенВселенная Стивена Хокинга»).

Российская премьера «Богемской рапсодии» состоится 31 января 2019 года.

 

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