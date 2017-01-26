Агрессия отряда

Первые кадры из военной драмы «Песчаный замок», главные роли в которой достались Генри Кавиллу, Николасу Холту и Логану Маршаллу-Грину. Сценарий, написанный Крисом Роесснером, основан на его воспоминаниях о службе в Ираке.

Во время военной компании в Ираке в 2003 году отряд спецназовцев должен выполнить обыкновенную задачу – прикрыть технических специалистов, которые будут ремонтировать повреждённый водопровод в одной из деревень. В то время как в Багдаде жители достаточно лояльно встречали американских солдат, в суннитских провинциях обстановка была очень напряжённой. Поэтому, когда население решает, что отряд прибыл вовсе не решения технической проблемы, и обращается за помощью к местным повстанцам, становится ясно, что миссия по прикрытию начинает превращаться в самую что ни на есть боевую.

Режиссерское кресло занимает Фернандо Коимбра, о дате выхода ленты в прокат не сообщается.