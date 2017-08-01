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Акулы для Скалы

01.08.2017 14:10
Акулы для Скалы

Хауме Кольет-Серра («Отмель», «Ночной беглец») отказался от режиссерского кресла «Отряда самоубийц 2» и теперь собирается выступить постановщиком диснеевского «Круиза по джунглям» – фильма по мотивам популярного аттракциона с Дуэйном Джонсоном в главной роли.

Открытый в 1955 году аттракцион предлагает посетителям отправиться в путешествие на теплоходе по различным рекам, вроде африканских Нила и Конго и южноамериканской Амазонки. За сценарий картины отвечают Патрик МакКей и Джон Д. ПэйнСтартрек: Бесконечность»), которые перепишут драфт Джона Рекуа и Гленна Фикарра.

Ранее студия уже предпринимала попытку поставить ленту, навеянную популярным аттракционом. В 2011 году главные роли предлагали Тому Хэнксу и Тиму Аллену: они должны были отправиться на сафари и столкнуться с множеством напастей. Через четыре года Disney отказались от существующих наработок и пригласили на главную роль Дуэйна Джонсона.

Старт съемок «Круиза по джунглям» намечен на весну 2018-го. Перед этим Скале предстоит сыграть в экранизации классической аркады «Рэмпейдж» и приключенческом экшене «Небоскреб».

 

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