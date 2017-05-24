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Амазонская рать

24.05.2017 13:40
Амазонская рать

Персонажные IMAX-постеры «Чудо-Женщины» c участием Робин Райт (генерал Антиопа), Галь Гадот и Конни Нильсен (королева Ипполита).

До того, как стать Чудо-Женщиной, ее звали Диана, и была она принцессой амазонок. Всю свою жизнь Диана тренировалась, чтобы стать непобедимым воином и грозой своих врагов. Однажды на защищенный райский остров, где выросла героиня, падает американский самолет, выживший пилот которого рассказывает ей о бушующем во внешнем мире масштабном конфликте. Убежденная в том, что она может остановить угрозу, Диана покидает свой дом и присоединяется к борьбе в надежде положить конец всем войнам. Героине предстоит раскрыть свои настоящие силы, а также узнать свое истинное предназначение.

Режиссером эпической картины выступила Пэтти Дженкинс. В актерский состав также входят Крис Пайн, Дэнни Хьюстон, Юэн Бремнер, Елена Анайя, Саид Тагмауи и Дэвид Тьюлис в образе центрального антагониста проекта – бога войны Ареса. Сценарий написан Алланом Хейнбергом по сюжету Зака Снайдера, Джейсона Фукса и самого Хейнберга.

На экранах кинотеатров «Чудо-Женщина» появится 1 июня.

 

 

 

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