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Ананасовый Майерс

10.02.2017 10:00
Ананасовый Майерс

Джон Карпентер объявил имена сценаристов одиннадцатого фильма из культовой хоррор-франшизы «Хэллоуин» – ими (внезапно) стали Дэвид Гордон ГринАнанасовый экспресс», «Храбрые перцем») и Дэнни МакБрайд. Грин также займет режиссерское кресло проекта.

По словам Карпентера, нас ждет самая настоящая революция и громкое возвращение «Хэллоуина». В тандеме Грин / МакБрайд режиссер не сомневается: «Недавно они пришли ко мне в офис вместе с Джейсоном Блумом, чтобы поделиться своим видением нового фильма, и… вау. Это просто нечто. Думаю, вам очень понравится, лично мне снесло крышу от их идей. Возможно, я даже напишу музыку для ленты, было бы круто».

«Мы с Дэвидом очень взволнованы и готовы выйти за пределы наших комедийных проектов, чтобы погрузиться в дебри мрачного и жестокого хоррора. Поверьте, смеяться никто не будет», – добавил МакБрайд. В этом году актер также появится в sci-fi хорроре «Чужой: Завет» Ридли Скотта.

Премьера нового «Хэллоуина» состоится 19 октября 2018 года, через 40 лет после релиза оригинальной картины.

 

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