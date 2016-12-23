Андроид-пианист

Майкл Фассбендер в роли андроида Уолтера на новом кадре из sci-fi хоррора «Чужой: Завет» Ридли Скотта. Также в фильме Фассбендер вернется к образу другого робота – Дэвида, уже знакомого зрителям по «Прометею».

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неопознанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея».

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». Известно, что в актерский состав ленты вошли Кэтрин Уотерстон, Нуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бичир, Кэлли Эрнандес и Джеймс Франко.

Мировая премьера новой части «Чужого» ожидается 19 мая 2017 года.