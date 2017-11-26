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Ангел Сары

26.11.2017 13:40
Ангел Сары

Netflix опубликовали трейлер к одной из грядущих серий четвёртого сезона «Чёрного зеркала» под названием «Архангел». На малых экранах шесть новых эпизодов телеантологии окажутся в декабре.

В числе режиссеров значатся Джоди ФостерДжон Хиллкоат («Самый пьяный округ в мире»), Колм Маккарти («Новая эра Z»), Тим Ван Паттен («Клан Сопрано», «Прослушка»), Тоби ХэйнсШерлок») и Дэвид Слэйд («Ганнибал»). Каст составили Джесси ПлемонсКристин Милиоти, Джимми СимпсонАндреа РайсбороДжорджина КэмпбеллБренна ХардингДуглас Ходж и другие.

Созданный Чарли Брукером сериал «Черное зеркало» представляет собой темную сатиру на современный образ жизни и исследует темы коллективной паранойи в XXI веке. Первый сезон вышел в 2011 году на Channel 4 и был высоко оценен критиками. Чарли Брукер и Аннабель Джонс, снова выступили шоураннерами проекта, а Брукер написал сценарии ко всем сериям.


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