Ангел Сары

Netflix опубликовали трейлер к одной из грядущих серий четвёртого сезона «Чёрного зеркала» под названием «Архангел». На малых экранах шесть новых эпизодов телеантологии окажутся в декабре.

В числе режиссеров значатся Джоди Фостер, Джон Хиллкоат («Самый пьяный округ в мире»), Колм Маккарти («Новая эра Z»), Тим Ван Паттен («Клан Сопрано», «Прослушка»), Тоби Хэйнс («Шерлок») и Дэвид Слэйд («Ганнибал»). Каст составили Джесси Племонс, Кристин Милиоти, Джимми Симпсон, Андреа Райсборо, Джорджина Кэмпбелл, Бренна Хардинг, Дуглас Ходж и другие.

Созданный Чарли Брукером сериал «Черное зеркало» представляет собой темную сатиру на современный образ жизни и исследует темы коллективной паранойи в XXI веке. Первый сезон вышел в 2011 году на Channel 4 и был высоко оценен критиками. Чарли Брукер и Аннабель Джонс, снова выступили шоураннерами проекта, а Брукер написал сценарии ко всем сериям.