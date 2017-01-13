Ансамбль героев

Entertainment Weekly поделились первыми кадрами и видео со съемок супергеройского кроссовера «Защитники» от Marvel и Netflix. Премьера мини-сериала запланирована на лето.
В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), каждому из которых Netflix посвятили по отдельному шоу. Роль главной злодейки исполнила Сигурни Уивер.
Комментарии
Пользователи еще не оставили комментариев.
Добавить комментарий