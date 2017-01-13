Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
Я не хотел, меня заставили!
11 фильмов, навязанных известным актерам вопреки их желанию
Ой, что было вчера….
12 комедий об утреннем похмелье
Смешались в кучу кони, люди….
10 самых впечатляющих кинобитв
Второй раз – не страшно.
10 лучших сиквелов фильмов ужасов
Там русский дух, там Русью пахнет.
20 голливудских звезд, сыгравших русских
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Ансамбль героев

13.01.2017 08:30
Ансамбль героев

Entertainment Weekly поделились первыми кадрами и видео со съемок супергеройского кроссовера «Защитники» от Marvel и Netflix. Премьера мини-сериала запланирована на лето.

В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), каждому из которых Netflix посвятили по отдельному шоу. Роль главной злодейки исполнила Сигурни Уивер.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос Film.ru

?
Понравились ли вам первые кадры и видео со съемок «Защитников» Марвел?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Новости по теме

18.12.2016
Сигурни Уивер на съемках сериала «Защитники» Marvel.
05.12.2016
«Люк Кейдж» от Marvel и Netflix продлен на 2 сезон.
02.12.2016
Сигурни Уивер о сиквелах «Аватара» и «Защитниках».
17.11.2016
Кадры со съемок кроссовера «Защитники» от Netflix.
01.11.2016
Первые фото со съемок сериала «Защитники».

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 самых успешных полных актрис 10 самых успешных полных актрис
10 неголливудских фильмов-катастроф 10 неголливудских фильмов-катастроф
15 самых неприятных CGI-персонажей 15 самых неприятных CGI-персонажей
15 главных телепремьер 2016 года 15 главных телепремьер 2016 года
9 неожиданных фанатских теорий о сюжете «Пробуждения силы» 9 неожиданных фанатских теорий о сюжете «Пробуждения силы»
6 фильмов, в которых мог сыграть Мэттью МакКонахи 6 фильмов, в которых мог сыграть Мэттью МакКонахи

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть