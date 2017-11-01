Атака Голливуда

Вслед за Кевином Спейси ещё несколько голливудских звёзд получили обвинения в сексуальных домогательствах, среди них актёр Дастин Хоффман и режиссёр лент «Люди Икс: Последняя битва» и «Час пик» Бретт Рэтнер.

The Hollywood Reporter опубликовали колонку Анны Грэм Хантер, утверждающей, что Дастин Хоффман приставал к ней на съёмках фильма «Смерть коммивояжёра», когда девушке было всего 17 лет. По словам Хантер, работавшей на площадке в качестве ассистента продюсера, Хоффман хватал её за ягодицы, делал непристойные намёки и открыто флиртовал. Сам актёр данную информацию подтверждать не стал.

Параллельно с этим Los Angeles Times выпустили статью, в которой сообщается о непристойном поведении режиссера Бретта Рэтнера, обвинения против которого выдвинули шесть женщин, в том числе звезда «Особи» Наташа Хенстридж и актриса Оливия Манн. Хенстридж уверяет, что Рэтнер приставал к ней и принуждал к оральному сексу. Между тем адвокат режиссера отрицает все обвинения, заявив, что ни одна женщина никогда не подавала иска против Рэтнера из-за сексуальных домогательств.