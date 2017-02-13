Наверх
Фильмы 2017 Невеста Притяжение Звонки Лего. Фильм: Бэтмен На пятьдесят оттенков темнее Джон Уик 2 Великая Стена Обитель зла: Последняя глава Защитники
Япония в картинках.
15 лучших японских мультфильмов
Смерть и любовь.
10 современных готических хорроров
Только для ваших глаз.
16 главных WTF-моментов в фильмах 2016 года
Страх над городом.
10 фильмов, вызывающих страх высоты
Штык в землю.
13 лучших антивоенных фильмов
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Атака Кукловода

13.02.2017 11:40
Атака Кукловода

Paramount Pictures выпустили второй дублированный трейлер киберпанковского экшена «Призрак в доспехах». В актерский состав голливудской адаптации культовой манги вошли Скарлетт Йоханссон, Такеши Китано и Йохан Филип Асбек.

Недалекое будущее. Майор (Скарлетт Йоханссон) – киборг, возглавляющий элитную оперативную группу под название Девятый отдел. Эта организация была создана для тактической разведки, устранения нежелательных личностей, а также расследований, которые не под силу полиции. Героиня получает задание найти и обезвредить киберпреступника по кличке Кукловод, который активно начал вмешиваться в дела чиновников на высшем уровне. Выполняя свою работу, Майор начинает задумываться, кем она была в прошлой жизни до того, как из нее сделали киборга.

Каст фильма также включает в себя Майкла ПиттаМайкла УинкоттаЖюльет Бинош, Каори Момои и Чина Ханя. Режиссером выступил Руперт Сандерс, а над сценарием работали Джонатан Херман и Джейми Мосс.

Российская премьера «Призрака в доспехах» запланирована на 30 марта.

 

Опрос Film.ru

?
Понравился ли вам новый трейлер киберпанк-ленты «Призрак в доспехах»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 1

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дайджест новостей за неделю 30.01-05.02. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
05.02.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 30.01-05.02

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Рискованный бизнес. 15 грядущих картин, которые могут провалиться в прокате (Евгений Ухов, Film.ru)
09.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Рискованный бизнес

В наступившем году нас ожидают сразу несколько больших проектов, чьи сомнительные успехи можно предсказать уже сейчас. И мы осмелимся уже сейчас выписать кое-кому «черную метку»  →
Главные премьеры 2017 года. 30 самых масштабных фильмов 2017 года (Борис Иванов, Film.ru)
01.01.2017
Борис Иванов, Film.ru

Главные премьеры 2017 года

Чтобы вам проще было сориентироваться в расписаниях грядущих премьер, мы составили список из 30 самых грандиозных лент, которые выйдут в будущем году  →
Дары небожителей. 10 самых безумных и дорогих подарков голливудских знаменитостей (Борис Иванов, Film.ru)
11.12.2016
Борис Иванов, Film.ru

Дары небожителей

Приближаются Новый Год и Рождество – время дарить и получать подарки. Мы знаем, как это делается в России. А как это делается в Голливуде?  →
Против течения: Черная вдова. Пять твердых «НЕТ» сольнику Черной вдовы от Marvel (Евгений Ухов, Film.ru)
18.10.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: Черная вдова

Хотите, расскажу вам о том, что такое интрига? А впрочем, давайте поговорим об этом в следующий раз… Именно так обычно выглядят в общем виде рассказы Кевина Файги о будущем киновселенной...  →
Фоторепортаж: Скарлетт Йоханссон и Такеши Китано представили первый трейлер фильма "Призрак в доспехах"
14.11.2016

Фоторепортаж: Скарлетт Йоханссон и Такеши Китано представили первый трейлер фильма «Призрак в...

В эту субботу в Токио прошла презентация фильма «Призрак в доспехах», на которую были пришлашены фанаты и ведущие блоггеры. Скарлетт Йоханссон, Такеши Китано и режиссер Руперт Сандерс...  →
показать еще

Новости по теме

10.02.2017
Третий ТВ-спот блокбастера «Призрак в доспехах».
02.02.2017
Новый тизер блокбастера «Призрак в доспехах» с Йоханссон.
26.01.2017
Свежий постер и тизер «Призрака в доспехах» с Йоханссон.
04.01.2017
Джереми Реннер ждет сольную ленту о Чёрной Вдове.
26.12.2016
Скарлетт Йоханссон на кадре из «Призрака в доспехах».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 расхождений между награждениями «Золотым глобусом» и «Оскаром» 15 расхождений между награждениями «Золотым глобусом» и «Оскаром»
12 актеров, чей следующий после «Оскара» фильм оказался ужасен 12 актеров, чей следующий после «Оскара» фильм оказался ужасен
13 желтых киногероев 13 желтых киногероев
12 лучших фильмов о подводных жителях 12 лучших фильмов о подводных жителях
10 очень злых положительных героев 10 очень злых положительных героев
15 фильмов 2016 года, которые могут провалиться в прокате 15 фильмов 2016 года, которые могут провалиться в прокате

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть