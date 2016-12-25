Атака неоморфов

Вслед за дебютным трейлером Fox также опубликовали порцию свежих кадров из фильма ужасов «Чужой: Завет», снятого создателем франшизы Ридли Скоттом. Сюжет посвящен команде корабля «Завет», обнаружившей на заброшенной планете невероятно опасную угрозу.

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». Известно, что в актерский состав ленты вошли Майкл Фассбендер (сыгравший сразу двух разных андроидов), Кэтрин Уотерстон, Нуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бичир, Кэлли Эрнандес и Джеймс Франко.

Увидеть «Чужого: Завет» на широких экранах можно будет с 19 мая 2017 года.