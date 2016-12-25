Наверх
Фильмы 2016 Новогодний корпоратив Пассажиры Дед Мороз. Битва Магов Кредо убийцы 28 панфиловцев Моана Викинг Елки 5 Изгой-один Монстр-Траки Три икса: Мировое господство
…Они, если честно, не пара, не пара, не пара….
9 удивительных кинокроссоверов, которым не суждено было случиться
Нежданные хиты.
10 фильмов, ставших хитами вопреки ожиданиям
Убей их всех!
20 лучших боевиков
Чик-чик – и готово.
17 фильмов со сценами кастрации
Немаленькие детки – немаленькие бедки.
13 кинозвезд, имеющих проблемных детей
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Атака неоморфов

25.12.2016 17:44
Атака неоморфов

Вслед за дебютным трейлером Fox также опубликовали порцию свежих кадров из фильма ужасов «Чужой: Завет», снятого создателем франшизы Ридли Скоттом. Сюжет посвящен команде корабля «Завет», обнаружившей на заброшенной планете невероятно опасную угрозу.

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

«Завет» – мидквел киноцикла «Чужой». События картины происходят после «Прометея», но до самого первого «Чужого». Известно, что в актерский состав ленты вошли Майкл Фассбендер (сыгравший сразу двух разных андроидов), Кэтрин Уотерстон, Нуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бичир, Кэлли Эрнандес и Джеймс Франко

Увидеть «Чужого: Завет» на широких экранах можно будет с 19 мая 2017 года.

 

 

 

Опрос Film.ru

?
Понравилась ли вам порция свежих кадров из ленты «Чужой: Завет»?
Да, супер
Не могу определиться
Полный отстой
 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Дайджест новостей за неделю 19.12-25.12. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
25.12.2016
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 19.12-25.12

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Будем жечь!. 15 неожиданных ролей, способных украсить грядущие фильмы (Евгений Ухов, Film.ru)
06.06.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Будем жечь!

Не важно, сколько денег вложено в бюджет картины, или какого уровня спецэффекты приготовлены для проекта, самую большую роль в успехе фильмов продолжают играть актеры  →
Палата №6. 10 безумно нелепых фильмов знаменитых режиссеров (Борис Иванов, Film.ru)
15.05.2016
Борис Иванов, Film.ru

Палата №6

Бывают фильмы неудачные, бывают – бездарные, а бывают фильмы, режиссеры которых кажутся сошедшими с ума. Особенно часто такая мысль приходит, когда видишь необъяснимо нелепые картины от...  →
Старики-разбойники. 15 еще работающих режиссеров старше 70 лет (Борис Иванов, Film.ru)
04.11.2014
Борис Иванов, Film.ru

Старики-разбойники

Франко-швейцарский классик Жан-Люк Годар прославился в 1959 году, и он все еще не на пенсии  →
Ридли плюс Рипли. Создателю культового «Чужого» Ридли Скотту исполняется 75 (Артем Заяц)
29.11.2012
Артем Заяц

Ридли плюс Рипли

За свою карьеру Ридли Скотт снял много отличных фильмов, среди которых и «Бегущий по лезвию бритвы» /Blade Runner/ (1982), и «Тельма и Луиза» /Thelma & Louise/ (1991), и «Гладиатор» /Gladiator/ ...  →
показать еще

Новости по теме

25.12.2016
Первый трейлер «Чужого: Завет».
24.12.2016
Тизер трейлера sci-fi хоррора «Чужой: Завет».
24.12.2016
Фото со съемок «Чужого: Завет» c Кэтрин Уотерстон.
23.12.2016
Майкл Фассбендер на свежем кадре из «Чужого: Завет».
22.12.2016
Кадр из фильма «Чужой: Завет» Ридли Скотта.

Свежие рецензии


 


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 фильмов 2015 года, которые могут провалиться в прокате 10 фильмов 2015 года, которые могут провалиться в прокате
9 игровых фильмов с рисованными персонажами 9 игровых фильмов с рисованными персонажами
10 самых абсурдных фильмов, сочетающих несочетаемое 10 самых абсурдных фильмов, сочетающих несочетаемое
10 фильмов, не заслуживающих называться «провальными» 10 фильмов, не заслуживающих называться «провальными»
Кинематографические и телевизионные итоги 2016 года Кинематографические и телевизионные итоги 2016 года
10 звезд, ненавидящих свои знаменитые роли 10 звезд, ненавидящих свои знаменитые роли

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть