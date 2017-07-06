Атака вампиров

Режиссер супергеройского экшена «Человек-паук: Возвращение домой» Джон Уоттс дал новое интервью We Got This Covered, в котором обсудил нескольких претендентов на место главного злодея следующего фильма о Человеке-пауке: Морбиуса, Хамелеона и Блэйда.

«Пока что я не знаю, кто точно им станет, мы еще не думали над второй картиной. Но Морбиус довольно крутой! Хотя он и мрачный персонаж, но мне нравится идея появления вампиров во вселенной Марвел. Возможно, нам удастся показать Блэйда, было бы супер», – говорит Уоттс.

Также режиссер рассказал о нескольких менее известных антагонистах Человека-паука, один из которых знаком зрителям по мультсериалу 1994 года: «Что касается Хамелеона, то он тоже отличный, вот только актуальны ли его способности сегодня? Похоже, нам придется придумать способ, чтобы сделать его немного круче. Но как персонаж он замечательный, один из самых ранних врагов Человека-паука. В качестве шутки я заинтересовался несколькими из рук вон плохими злодеями, ведь там есть множество по-настоящему нелепых ребят. Например, Большое колесо [смеется]. Чувствую, я ушел немного не в ту сторону в плане следующего злодея, думал, им может стать Рой… [смеется]».

Хамелеон в мультсериале «Человек-паук»

Увидеть «Человека-паука: Возвращение домой» на российских экранах можно уже с сегодняшнего дня. Премьера продолжения блокбастера от Marvel и Sony намечена на 5 июля 2019 года.