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Новости кино

Банда четырёх

13.07.2017 11:30
Банда четырёх

Empire опубликовали новый промо-постер cупергеройского сериала «Защитники» от Netflix. Премьера кроссовера четырех телепроектов по комиксам Марвел с участием Чарли Кокса, Кристен Риттер, Майка Колтера и Финна Джонса ожидается 18 августа.

В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев из Нью-Йорка – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), уже получивших по отдельному шоу. Роль главной злодейки проекта исполнила Сигурни Уивер, также в касте значатся Элоди Юнг, Симон Миссик, Элден Хенсон, Эйка Дарвилл, Розарио Доусон, Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс и другие. 

 

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