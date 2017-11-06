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Башня в огне

06.11.2017 12:30
Башня в огне

Звезда франшизы «Крик» Нив Кэмпбелл и Дуэйн Джонсон на кадре из фильма «Небоскреб» ‒ приключенческого боевика в духе «Крепкого орешка» и «Ада в поднебесье». Съемки картины, по словам Джонсона, завершатся уже на этой неделе.

Сюжет посвящен истории Уилла Форда – бывшего руководителя группы спасения заложников ФБР и по совместительству ветерана войны, нынче занимающегося оценкой уровня безопасности небоскребов. Однажды Форда отправляют на командировку в Китай, где он обнаруживает, что самое высокое и самое безопасное здание в мире объято пламенем, причем в произошедшем тут же обвиняют самого Уилла. Теперь герой находится в бегах, и ему во что бы то ни стало нужно найти настоящих виновных, вернуть себе доброе имя, а также спасти своих жену и детей, оказавшихся на верхних этажах горящего небоскреба.

Режиссером «Небоскреба» выступает Роусон Маршалл Тербер («Полтора шпиона»), в качестве продюсера проекта значится Бо Флинн, работавший над «Спасателями Малибу» и «Разломом Сан-Андреас». В каст также входят Пабло Шрайбер, Чин Хань, Байрон Манн, Роланд Мёллер и другие.

На российских экранах «Небоскреб» окажется 12 июля 2018 года.

 


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