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Бедные неоморфы

22.05.2017 09:40
Бедные неоморфы

Стартовые сборы «Чужого: Завет» в США не оправдали даже самых пессимистичных надежд. За дебютные выходные лента собрала в домашнем прокате $36,1 миллиона, уступив «Прометею» ($51 миллион) и «Чужому против Хищника» ($38,3 миллиона).

Однако у sci-fi хоррора еще есть шанс собрать неплохую кассу за счет зарубежного проката – там «Завет» заработал уже $81,8 миллиона, при этом картине еще предстоит попасть на экраны Китая и Японии.

Что касается американского бокс-офиса, то здесь на вторую строчку опустился лидер двух прошлых недель, сиквел «Стражей Галактики», пополнивший свою копилку еще $35 миллионами (мировые сборы блокбастера в данный момент составляют $732,6 миллиона). Третье место топа досталось мелодраме «Весь этот мир», заработавшей за первый уик-энд 12 миллионов долларов.

 

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