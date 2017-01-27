Бедный гангстер

Как сообщают Variety, гангстерская лента «Закон ночи» Бена Аффлека с треском провалилась в прокате. Потери Warner Bros. составили, по примерным подсчетам, 75 миллионов долларов.

Дорогостоящая драма о бутлегере Джо Коглине была разгромлена критиками и не снискала успеха у зрителей, несмотря на звездный каст. Домашние сборы достигли отметки в $10 миллионов, а в зарубежном прокате картина заработала лишь $6,5 миллионов. При этом производственный бюджет проекта составил $65 миллионов.